متمنياً لمنتخبنا النجاح بمباراة اليوم.. الصدر يدعو الى إصلاح المفاصل الرياضية وإبعاد الفاسدين

2021/06/15 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إصلاح المفاصل الرياضية، وإبعاد الفاسدين عنها.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر، “نحن إذ نتمنى لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم كل النجاح، فأننا نؤكد على إصلاح المفاصل الرياضية أجمع في عراقنا الحبيب، وإبعاد الفاسدين”.

وأضاف “نؤكد عدم وجود من يمثلنا في هذه المفاصل على الإطلاق في كل أفعالهم سوى اللجنة المشكلة من قبلنا مؤخرًا، وهي أيضًا اقتربت من نهاية صلاحيتها مشكورين”.

وبداية شهر آذار الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تشكيل لجنة لإنهاء الفساد الرياضي في العراق.

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