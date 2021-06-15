مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص الراحل “أحمد راضي”

2021/06/15 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على قرار يخص أسرة نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء صوت على تذليل احتياجات أسرة الراحل أحمد راضي”.

وفي شأن آخر، قال ناظم، إن “مجلس الوزراء صوت على إنشاء مشروع مدينة الرفيل بالمناطق المحيطة لمطار بغداد”.

وتوفي راضي في 21 من حزيران العام الماضي متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد.

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