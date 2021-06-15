النجار: انشاء مدينة الرفيل في الأراضي المحيطة بمطار بغداد

2021/06/15 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، انشاء مدينة الرفيل بمساحة 106 الاف دونم في الأراضي المحيطة بمطار بغداد.

وقالت النجار في مؤتمر صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، "حصلت موافقة مجلس الوزراء على انشاء مدينة الرفيل على مساحة 106 الاف دونم في المنطقة المحيطة بارض المطار وصولا إلى قضاء أبو غريب بهدف معالجة ازمة السكن ودعم الاقتصاد".

وأضافت أن المشروع على أربعة مراحل، ويتضمن عدد من المشاريع الصناعية والزراعية، منوهة إلى أن المرحلة الأولى ستكون على مساحة 16 الف دونم تتضمن تشيد 75 الف وحدة سكنية".

ولفتت إلى أنه من المتوقع ان تخلق المرحلة الأولى 100 الف فرصة عمل خصوصا اننا وضعنا ضوابط صرامة لدخول العمالة الأجنبية وحددنها فقط بالعمالة المتخصصة.

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