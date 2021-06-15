2021/06/15 | 19:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

زار محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عددا من المصارف الخاصة هذا اليوم الثلاثاء.

وقد أكد خلال الزيارة أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك المركزي، وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها لتغطية اكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي أطلق اكثر من (580) مليار دينار من مبادرة الواحد تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو (٧٥٠٠) مشروع في قطاعات السكن والصناعة والخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يزور عددا من المصارف الخاصة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يزور عددا من المصارف الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).