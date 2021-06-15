2021/06/15 | 19:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخ جنكي: النتائج الايجابية لاتفاق بغداد – أربيل ستظهر قريباً.. و"بشرى سارة" لموظفي كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ جنكي: النتائج الايجابية لاتفاق بغداد – أربيل ستظهر قريباً.. و"بشرى سارة" لموظفي كردستان) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ جنكي: النتائج الايجابية لاتفاق بغداد – أربيل ستظهر قريباً.. و"بشرى سارة" لموظفي كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).