محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية تسريع إجراءات منح القروض للمواطنين

2021/06/15 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، أهمية تسريع إجراءات منح القروض للمواطنين.وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، زار عددا من المصارف الخاصة هذا اليوم الثلاثاء".وشدد مخيف، خلال الزيارات، على "أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك المركزي"، مؤكداً "ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها لتغطية اكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين".وكان البنك المركزي العراقي، أطلق في وقت سابق، أكثر من (580) مليار دينار من مبادرة "الواحد تريليون" دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو (7500) مشروع في قطاعات السكن والصناعة والخدمات.

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