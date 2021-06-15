تسهيلات جديدة من البنك المركزي حيال ملف قروض قطاعات السكن والصناعة والخدمات

2021/06/15 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الثلاثاء، على أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك المركزي، وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها من قبل المصارف الاهلية.

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وذكر البنك في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف زار عددا من المصارف الخاصة هذا اليوم الثلاثاء".

وأكد مخيف خلال الزيارة على "أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك المركزي، وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها لتغطية اكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين".

ولفت البيان الى أن "البنك المركزي العراقي أطلق اكثر من (580) مليار دينار من مبادرة الواحد تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو (٧٥٠٠) مشروع في قطاعات السكن والصناعة والخدمات".

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