تدمير 12 وكراً للارهابيين بعملية اسود الجزيرة الثانية

2021/06/15 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الأعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان نفذت ضربتين جويتين، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين.

وذكرت الخلية في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، واصلت القوات الامنية بإسناد جوي "عملية اسود الجزيرة الثانية"، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان ضربتين جويتين، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين، (عبارة عن نفق يحتوي كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية)، فضلا عن اغطية وافرشة، بين قرية السكرية وطريق بيجي حديثة في وادي الثرثار".

في حين نفذت القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين المشتركة في "عملية اسود الجزيرة الثانية"، واجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين طريق بيجي- حديثة جنوبا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غربي نينوى شمالا، ومن خط صد لواء المشاة 91 بالفرقة 14 شرقا الى الحافة الشرقية والغربية لوادي الثرثار (على مدار يومين) لتعزيز الأمن والاستقرار، والقضاء على العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي منها.

وفي غضون ذلك عثرت القوات الأمنية على خمسة أوكار للإرهابيين أحدها مفخخ وعجلة نوع بيك أب وقاذفة صواريخ مدمرة.

وبحسب البيان، وفي محور قيادة عمليات الجزيرة تم تدمير وحرق نفق بداخله ملابس لعناصر عصابات داعش الإرهابية، والعثور على ستة أوكار للإرهابيين وثلاثة خزانات وقود وعبوة ناسفة"، موضحة انه" "جرى تدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل تام".

PUKmedia خلية الاعلام الامني

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