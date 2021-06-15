2021/06/15 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف تمكنت فرق الدفاع المدني في النجف وبإسناد فرق اطفاء بابل والديوانية وكربلاء، الثلاثاء، لإخماد عدة حرائق اندلعت وسط المحافظة. وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشراف من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مدرسة الامام المهدي النموذجية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يستعين بفرق من 3 محافظات لإخماد سلسلة حرائق في النجف first appeared on النور نيوز.

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