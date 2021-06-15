الإعلام الأمني تعلن تدمير وكر كبير للإرهابيين بضربتين جويتين في وادي الثرثار

2021/06/15 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن لخلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير وكر كبير للإرهابيين بضربتين جويتين في وادي الثرثار، مشيرا الى ان العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.وقال بيان للخلية ، ان “قواتنا الامنية تواصل بإسناد جوي عملية اسود الجزيرة الثانية، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان ضربتين جويتين، أسفرتا عن تدمير …

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