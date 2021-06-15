استئناف ذي قار تصدر احكاما مختلفة وغرامات مالية بحق 3 مدانين بقضية مخدرات

2021/06/15 | 19:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت محكمة أستئناف ذي قار، الثلاثاء، احكامآ مختلفة وغرامات مالية بحق 3 مدانين لأرتكابهم جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.واصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، “حكما يقضي بالسجن لــ 7 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان ( غ.ك.ي ) و 15 عاما بحق المدان ( م.ك.م ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار […]

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