سها النجار : الموافقة على انشاء مدينة سكنية متكاملة قرب مطار بغداد الدولي / موسع

2021/06/15 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سها النجار موافقة مجلس الوزراء على انشاء مدينة سكنية متكاملة قرب مطار بغداد الدولي.وقالت النجار في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء اليوم :" ان انشاء مدينة / الرفيل / سيسكون باشراف رئيس الوزراء لمواجهة التوسع السكاني المستمر".واضافت :" ان هذا المشروع الاول من نوعه في العراق الذي يضم مشاريع سكانية وتجارية وخدمية ، ستقام على 4 مراحل ، الاولى قيد الانشاء باجازات استثمارية تم حل مشاكلها ".واوضحت :" ان المرحلة الأولى ستقام على مساحة 16 الف دونم لبناء 75 الف وحدة سكنية تتسع لـ 300 الف نسمة و ستكون قادرة على استيعاب الزيادة السكانية ".وتابعت النجار :" اما المرحلة الثانية فستكون صناعية خدمية لوجستية بمشاريع صديقة للبيئة ودون تلوث اخذة بنظر الاعتبار البنية التحتية لبغداد، وان جزءا من المشروع سيكون للحزام الاخضر والذي سيكون ضمن المرحلة الثالثة ومشاريع صديقة للبيئة، و المرحلة الرابعة فستكون للجانب الاقتصادي وباوجه متعددة وبانعكاس فوري لمواجهة التوسع السكاني في العاصمة والذي يعد الاعلى في العالم عبر الاستعانة بفريق فني من الخبراء العراقيين والعالميين لاقامة المشاريع المستقبلية وعبر الوزارات المعنية ".وقالت :" لدينا عروض من 5 شركات عالمية ،سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة ".ونوهت النجار الى ان : اكمال المشروع سيوفر سكنا لمليون نسمة و100 الف فرصة عمل عبر العمالة المتخصصة المحلية والدولية ،اضافة لتشغيل المعامل والمصانع والمصارف والنتيجة سيزداد النمو السنوي للعراق".واعلنت عن : القيام خلال الايام القليلة المقبلة بطرح 10 فرص استثمارية عن طريق لجنة الإحالة الحكومية ،سيتم الاعلان عنها في الصحف المحلية والعالمية".وذكرت النجار ان : هذه الفرص ستدار من متخصصين اكفاء من اجل وضع الخطط المناسبة لمحددات البناء بحيث لاتؤثر على مطار بغداد الدولي الذي له مستقبل بالتوسعة من خلال مدينة حرة وشحن .من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان : الحكومة لن تسمح بان تكون الوزارات / مطية / لاغراض انتخابية .واضاف ان : مجلس الوزراء وافق على التخصيص المالي المناسب لوزارة الداخلية لبناء سياج حدودي لحماية الحدود العراقية السورية من تسلل الارهابيين.واعلن ناظم ان : المجلس خول وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية النقل البحري بين العراق وروسيا.واوضح ان: المجلس وافق على تذليل الصعوبات التي تمر بها عائلة النجم الراحل احمد راضي./انتهى3

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