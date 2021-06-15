المركز العراقي لمحاربة الشائعات يهنئ الاسرة الصحفية بعيدها الوطني

2021/06/15 | 19:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ المركز العراقي لمحاربة الشائعات الاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة العراقية .وقال رئيس المركز علي التميمي في تهنئته :" بأسم المركز العراقي لمحاربة الشائعات يسرنا ان نبارك للأسرة الصحفية وأنفسنا عيدها الثاني والخمسين بعد المئة".واضاف :" تحية اجلال وتقدير للصحافة العراقية وهي ترتقي بالكلمة المسؤولة، وتقدم للعراق رسالة ونموذجا من المهنية العالية "./ انتهى7

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