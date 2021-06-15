بالصورة.. تشكيلة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني

2021/06/15 | 19:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، عن التشكيل الرسمي الذي سيبدأ لقاء ايران في الجولة الاخيرة من التصفيات الاسيوية المزدوجة....

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