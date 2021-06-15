احكام وغرامات مالية بحق تجار مخدرات في ذي قار

2021/06/15 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت رئاسة محكمة استئناف ذي قار، اليوم الثلاثاء، احكاما مختلفة وغرامات مالية بحق 3 مدانين بقضية مخدرات.

وقال إعلام شرطة المحافظة، في بيان صحفي، إن “رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما يقضي بالسجن لــ 7 اعوام وغرامة مالية 10 ملايين دينار بحق المدان ( غ.ك.ي ) و 15 عاما بحق المدان ( م.ك.م ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار، فيما اصدرت المحكمة حكما لــ 10 اعوام بحق المدان ( ص.ع.أ ) وغرامة مالية 10 ملايين دينار لارتكابهم جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة”.

واوضح البيان، أن “هذه الاحكام القضائية تأتي حصيلة متابعة مروجي المواد المخدرة والقبض عليهم والتحقيق معهم التي انتجت احالتهم للمحاكم المختصة لينالو جزائهم العادل”.

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