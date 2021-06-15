2021/06/15 | 19:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت رئيس هيأة الاستثمار سها النجار، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الرفيل تعد المشروع الأول من نوعه في العراق.وقالت النجار للوكالة الرسمية، إنه “تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء 15/ 6/ 2021 على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيأة الوطنية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجار: مشروع الرفيل سيلبي حاجة مليون نسمة وسيوفر 100 ألف فرصة عمل first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار: مشروع الرفيل سيلبي حاجة مليون نسمة وسيوفر 100 ألف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجار: مشروع الرفيل سيلبي حاجة مليون نسمة وسيوفر 100 ألف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).