قمة بايدن وبوتين.. أولويات أميركية في مواجهة الدوافع الروسية

2021/06/15 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الأربعاء، الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، في وقت أكد فيه بايدن بأنه سيحدد له ما هي "خطوطه الحمراء".

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