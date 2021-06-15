2021/06/15 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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شبكة الإعلام تدعو إلى تنظيم عمل مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخلات وفقدان المركزية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:29

واع/

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