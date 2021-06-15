معالجة نحو 20 عبوة ناسفة في الانبار

2021/06/15 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن معالجة (16) عبوة ناسفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات تفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الدولاب التابعة الى ناحية البغدادي وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى المكان المقصود".

وأضافت، أنه "عند الوصول والبحث تم العثور على (١٦) عبوة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

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