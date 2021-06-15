تصريح رسمي إيراني جديد حول إلغاء تأشيرات الدخول مع العراق

2021/06/15 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، الثلاثاء، إن موضوع الغاء تأشيرات الدخول بين إيران والعراق لا يقتصر على زيارة الاربعين فقط، مؤكداً أن الجانب الإيراني ينتظر حاليا موافقة العراق ليتم تنفيذ هذا القرار.

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واضاف مسجدي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الايرانية، وتابعه "ناس" (15 حزيران 2021)، "دخلنا في مفاوضات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول الغاء التأشيرات، وقد شكلت لجنة مشتركة بهذا الصدد، تخللت اجتماعاتها مباحثات عديدة وصولا الى اتفاق ثنائي قيد الصياغة حاليا، وسيتم الاعلان عنه بعد توقيعه من جانب بغداد".

وتابع "حان الوقت اليوم لاعداد اتفاق مشترك حول الغاء التاشيرات، لا يقتصر على زيارات الاربعين فقط، وانما سيكون قرارا مستديما وشاملا، وقد ارسلنا مذكرة بهذا الصدد الى الحكومة العراقية بانتظار موافقتها والتوقيع عليها".

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