الحجاب ليس حرية شخصية - تحجيب المجتمع يبدأ بتحجيب النساء - منى حلمي

2021/06/15 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي الحجاب ليس حرية شخصية تحجيب المجتمع يبدأ بتحجيب النساء كيف مصر ، دولة " مدنية " ، ومع ذلك ، أغلب فتيات ونساء مصر ، ومنهن أطفال ، ورضيعات ، لا يرتدين أزياء مدنية ، ولكن ما يسمونه " الزى الشرعى "،أو " الزى الدينى " ؟؟ .



بل يزددن اصرارا عليه ، بسعادة ، وزهو ، متشبثات به ،تحت مسمى " الحرية الشخصية " ، لا يعوق التفتح العقلى ، ولا يتعارض مع الموروثات الذكورية .



سأسرد حقائق تا ......





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