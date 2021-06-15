العراق: مسؤول حكومي يرد على انباء اقتحامه معمل برفقة مسلحين.. ويتهم مسؤولا اخر

2021/06/15 | 19:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب، عباس حيال، اقتحامه للشركة برفقة مجموعة مسلحة، مشيرا إلى ان معاون مدير الشركة هو من دخل برفقة حمايات مسلحة للاستفسار عن واقع الشركة، حيث ان الاخير هو من يصطحب حماية معه من خارج الشركة.

وقال حيال، في تصريح لـNRT اليوم، (15 حزيران 2021)، انه "ينفي ماتناقلته بعض وسائل الاعلام حول اقتحامه للشركة برفقة مسلحين، مؤكدا ان الخير عار عن الصحة".

وأوضح، ان "هذه القضية مدفوعة الثمن، وهناك جهات تدفع باتجاه تصفية الحساب معي، بسبب مواقفي من تاهيل معمل الحديد والصلب، وقضية ملف السكراب، ودفاعي عن الشركات وايصال الشركة الى نسبة 90% من الانجاز".

وأضاف حيال، ان "معاون مدير عام الشركة هو من طلب من اعضاء مجلس النواب الدخول الى الشركة وبرفقة الحمايات للاستفسار عن واقع الشركة"، لافتا ان "المعاون هو من يصطحب حماية مسلحين من خارج الشركة".

واكد مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب، انه "باشر بادارة الشركة بعد توقيفه بحسب قانون الموظفين"، لافتا إلى انه "باشر منذ تاريخ 30-5 -2021، وان المعاون متشبث بادارة الشركة وادعائه بانه مسنود من قبل الوزارة".وبين حيال، ان "هناك جهات تحاول عرقلة عمل الحديد والصلب خوفا من ان يسيطر المعمل على مادة السكراب في حال دخوله العمل، فضلا عن تغطية الحاجة المحلية من مادة الحديدة وتقليل الاستيراد"، مشيرا إلى انه "يدفع ثمن هذا التصدي" وفقا لقوله.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تداولت بعض وسائل الاعلام خبرا مفاده بان "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون شنت هجوما على شركة الحديد والصلب في البصرة بقيادة مدير عام سابق مسحوب اليد بعد توقيفه من قبل على خلفية قضايا فساد سبق ان تورط بها.

وقال موظفون في شركة الحديد والصلب في البصرة ان المدير السابق للشركة "ع.ح" المسحوبة يده من العمل بسبب الفساد جلب مجموعة مسلحة خارجة عن القانون مزودة باسلحة متوسطة وخفيفة وملابس شبه عسكرية الى مقر الشركة الاسبوع الماضي وحاول السيطرة على مقدرات الشركة وتهديد العاملين فيها وارغامهم على الخضوع له.

وكشف العاملون في الشركة ان شخصا اخر باسم "ح .ض.أ" قام باقتحام مبنى الشركة ايضا مهددا العاملين فيه بالتنسيق مع المدير المسحوبة يده "ع.ح" وقد تم ابلاغ الامن الوطني وادارة محافظة البصرة وقيادة العمليات بالاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها هذه الشركة على يد موظف محال بقضايا فساد ومسحوب اليد.

وذكر عاملون شهدوا التجاوزات التي وقعت في الشركة ان "ع.ح" اعلن امام الحاضرين انه يتحدى اي مسؤول في الدولة لمنعه من السيطرة على الشركة حتى لوكان رئيس الوزراء نفسه.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن وجهت بسحب يد مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة "ع.



ح" استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

ونشرت وسائل اعلام بصرية وثيقة يعود تاريخها الى شهر نيسان من العام الحالي تنص على سحب يد المدير العام للشركة "ع.ح" اعتبارا من تاريخ صدور الكتاب.

وينص الامر الوزاري على صرف انصاف رواتبه خلال فترة سحب اليد استنادا لاحكام القانون ذاته.

A.A

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