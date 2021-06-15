2021/06/15 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما وجه جميع شركات ودوائر الوزارة بالتعامل إيجابياً مع هذه الفئات.وقال الجبوري، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة التجارة استكملت مناقشة آليات دعم عوائل شهداء الجيش والقوات المسلحة والحشد الشعبي، فضلا عن المواطنين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن عن مشروع لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن عن مشروع لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن عن مشروع لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).