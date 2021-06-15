مدير عام صحة البصرة يبحث مع رئيس فرع نقابة الصحفيين توطيد التعاون بين الجانبين

2021/06/15 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ بحث مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي مع رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة صادق العلي والوفد المرافق له توطيد التعاون مابين المؤسسات الصحية والاسرة الصحفية في المحافظة.واكد مدير عام دائرة صحة البصرة في بيان ، دور الاعلام في المحافظة والتعاون الكبير مع المؤسسات الصحية بهدف ايصال المعلومة الحقيقية للمواطنين وتوعيتهم ،لاسيما مع استمرار خطر جائحة كورونا ، مهنئا الاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة .من جانبه اشار رئيس فرع نقابة الصحفيين صادق العلي الى ضرورة تكاتف الجميع لدفع خطر الوباء عن ابناء البصرة ، والعمل على التنسيق المشترك ما بين الاسرة الصحفية واعلام دائرة صحة البصرة لتذليل العقبات امام العمل الصحفي للوصول الى الغاية الاساسية للجانبين وهي النهوض بالواقع الخدمي على شتى المستويات./ انتهى

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