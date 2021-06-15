نيجيرفان بارزاني يهنئ الاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة

2021/06/15 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدم رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التهنئة الى الاسرة الصحفية في العراق بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية .وكتب نيجيرفان بارزاني في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء : "نستذکر شهداء الكلمة الحرة ونتقدم بالتهنئة والتبريكات الى الاسرة الصحفية في العراق".وأضاف: "نتطلع الی فضاء ارحب من الحرية والامان کفيلة بازدهار صحافة مستقلة مهنية مسؤولة، تكون احدی دعامات الديمقراطية، تؤدي دورها في اجواء لا يشوبها التخويف والتهديد"./ انتهى9

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