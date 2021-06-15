انطلاق مباراة ايران والعراق ضمن تصفيات كأس العالم

2021/06/15 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مباراة ايران والعراق مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد الشيخ محمد بن آل خليفة في إطار منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وكأس آ...

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