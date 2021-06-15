مسجدي: نحن بانتظار موافقة العراق على إلغاء التأشيرات بين البلدين

2021/06/15 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد "إيرج مسجدي" إن موضوع إلغاء تاشيرات الدخول بين إيران والعراق لا يقتصر على زيارة الأربعين فقط؛ مضيفا أ...

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