هذه تشكيلة المنتخب الايراني في مواجهة نظيره العراقي

2021/06/15 | 19:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُقام مباراة المنتخبين الوطنيين الايراني والعراقي لكرة القدم ضمن تصفيات مونديال قطر لعام 2022 مساء اليوم (الثلاثاء) في تمام الساعة 21:00 بتوقيت طهران...

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