النجار تكشف عن مشروع سيوفر 100 ألف فرصة عمل

2021/06/15 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سها النجار، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الرفيل تعد المشروع الأول من نوعه في العراق.

وقالت النجار للوكالة الرسمية، إنه “تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة الثلاثاء 15/ 6/ 2021 على تخصيص مساحة 106 آلاف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الهيأة الوطنية للاستثمار للإشراف على انشاء مشروع مدينة الرفيل كعاصمة إدارية ساندة لمثيلاتها في دول الجوار”، لافتة الى أن “مدينة الرفيل تعد المشروع الأول من نوعه في العراق”.

وأضافت النجار، أن “مشروع الرفيل سينفذ على أربع مراحل، حيث إن المرحلة الاولى ستتضمن انشاء مجمعات سكنية طبية تجارية تعليمية خدمية ترفيهية بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الأميركية CH2M hell مع اعداد مخططات استثمارية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم جهات القطاعين المختصة”.

وأشارت إلى أن “هذه الموافقات جاءت استنادا لمواد في القانون وفق المادة 4 / سادسا من قانون الاستثمار رقم 12 لسنة 2006 المعدل والتي أعطت للهيأة الوطنية للاستثمار وضع استراتيجية عامة للاستثمار في العراق وايضا المادة 7 / ب من قانون الاستثمار نفسه والتي تخول الهيأة للإعلان عن هذه الفرص كفرص استثمارية ووضع خارطة للفرص الاستثمارية أو الافضل نكتفي بصلاحية الاعلان عنها كفرص استثمارية كي لا نتوسع بالمواد القانونية اكثر”.

ولفتت النجار، إلى أن “المشروع سيلقي بأثاره الايجابية على الاقتصاد العراقي وعلى وجه الخصوص الحاجة الملحة والمتزايدة من السكن ومن المتوقع أن يلبي حاجة مليون نسمة من السكن، فضلا عن توفير ما يزيد عن 100 ألف فرص العمل”، مبينة أن “الهيأة وضعت ضوابط صارمة للعمالة الاجنبية وتم تحدديها بالعمالة المتخصصة بشكل لا يحقق تنافسا للعمالة المحلية”.

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