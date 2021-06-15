2021/06/15 | 19:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، على أهمية بتسريع وتسهيل إجراءات البنوك لمنح القروض للمواطنين.جاءت تصريحات مخيف، خلال زيارة قام بها إلى عددا من المصارف الخاصة، اليوم الثلاثاء، وفقاً للحساب الرسمي للبنك المركزي العراقي على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يطالب البنوك بتسريع وتسهيل إجراءات منح القروض للمواطنين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يطالب البنوك بتسريع وتسهيل إجراءات منح القروض للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).