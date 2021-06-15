مجلس الأمناء ورئاسة شبكة الإعلام العراقي توجه رسالة للجهات العليا

2021/06/15 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه مجلس الامناء ورئاسة شبكة الإعلام العراقي، اليوم الثلاثاء، رسالة للجهات العليا، لتنظيم آلية عمل وزارات ومؤسسات الدولة بما ينسجم مع واجبات كل جهة بعيداً عن التداخلات.وذكر البيان المشترك تلقاه […]

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