الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن كورونا

2021/06/15 | 20:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم للأسبوع السابع على التوالي، مشيرة إلى انها تعد أطول مدة منذ بدء الجائحة قبل نحو عام ونصف العام.

واعرب الأمين العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، اليوم، (15 حزيران 2021)، عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

في المقابل أشار إلى أن الوفيات بشكل عام "لم تتراجع بالسرعة ذاتها ولم تنخفض إلا قليلا الأسبوع الماضي" مقارنة بعدد الإصابات.

وفي السياق، لفت غيبريسوس إلى أن "الفيروس ينتقل أسرع من توزيع اللقاحات عالميا"، داعيا القادة السياسيين إلى الالتزام بتحصين 70 بالمئة على الأقل من سكان العالم قبل حلول موعد اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا عالميا 177 مليون شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و800 ألف آخرين مصرعهم بسبب الفيروس.

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