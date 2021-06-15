"مخازن بمواقع معقدة".. خطر يهدد 4 مناطق بمحافظة عراقية والسبب "خارجي"

2021/06/15 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، حصول خروقات أمنية "دامية" في ديالى، محذرا من خلايا داعش النائمة تحوال الإضرار بأمن 4 مناطق، عازيا السبب الى وجود "دعم خارجي" بعد انتهاء الدعم الداخلي.

وقال الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، "رغم مرور اكثر من 6 سنوات على تحرير مدن ديالى من سيطرة داعش، لكن مسلسل الهجمات لم يتوقف"، مؤكدا أن "المشهد الأمني يسجل خروقات بعضها دام بين فترة واخرى، وتؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنين ومنتسبي القوى الأمنية".

وأضاف الخدران، أن "الدعم الداخلي لداعش شبه منتهي"، مبينا أن "بعض مخازن التنظيم التي يعثر عليها في مضافات تبعد 20-30 كم في عمق مناطق معقدة جدا، ما يؤكد وجود دعم الخارجي لايزال يتدفق على خلايا التنظيم".

وأشار الى أن "الدعم الخارجي هو السبب الرئيسي في اعادة نشاط خلايا داعش النائمة ومحاولتها الإضرار بأمن 4 مناطق، منها تلال حمرين ومناطق اخرى في الاشهر الاخيرة"، مؤكدا أن "الحرب على الإرهاب يجب أن تأخذ بعدا مهما وهو قطع مصادره المالية الخارجية وكشف أبوابها ومموليها لأن هناك الكثير من المعلومات في هذا الإطار".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي أعلن في (8 آيار 2021)، أن هناك مجموعة من الخطط تحضرها المحافظة في الأيام المقبلة "كفيلة" بالحفاظ على أمن وممتلكات المواطن، والقرى والمدن التابعة لمحافظة ديالى، مشيراً إلى وجود عصابات "إرهابية"عملت على إثارة البلبلة والشحن الطائفي في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

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