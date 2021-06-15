التجارة تطلق مستحقات مزارعي ديالى المالية عن تسويق محطول الحنطة للموسم الحالي

2021/06/15 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطلقت وزارة التجارة المستحقات المالية لمزارعي ديالى عن تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي .وقال رعد التميمي رئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان وزارة التجارة اطلقت ملياري دينار من مستحقات المزارعين عن تسويق محصول القمح للموم الحالي ، سيتم توزيعها على شكل دفعات منتظمة".واضاف :" ان الموسم الزراعي الحالي شهد انخفاضا في معدل التسويق بسبب شةح المياه الى جانب هلاك اكثر من 90 الف دونم من الزراعة الديمية نتيجة انحسار الامطار "./انتهى

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