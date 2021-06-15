لجنة عمل أمريكية أوروبية حول اللقاحات

2021/06/15 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجموعة عمل للتعاون في مجال اللقاحات، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وجاء الاتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة في بروكسل اليوم، إذ اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف ضخ دماء جديدة في الشراكة بين الحلفاء.

ويهدف إنشاء مجموعة العمل في مجال اللقاحات لتسريع التطعيم في جميع أنحاء العالم، بحسب ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي، إن قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا المسائل المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا واتفقوا على إنشاء مجموعة عمل اللقاحات.

ووفقا لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، فإن بروكسل وواشنطن تريدان جعل أزمة فيروس كورونا جزءا من الماضي، وقال: “إن تحقيق ذلك يمكن فقط بواسطة التعاون الدولي. هدفنا هو تطعيم ثلثي سكان العالم.



وستساعدنا مجموعة العمل المشتركة بشأن فيروس كورونا وإنتاج اللقاحات وإمداداتها في هذا الأمر”.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن القمة ناقشت أيضا اتفاقية عالمية بشأن الأوبئة.

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