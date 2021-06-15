2021/06/15 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم بقتل والدته وشقيقته في بغداد.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان صحفي، انه “بعد أن احيلت الى مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في الثامن من شهر حزيران الجاري، الأوراق التحقيقية الخاصة بقضية احتراق دار واقعة ضمن منطقة الكفاح واحتراق ووفاة صاحبة الدار وأبنتها ولغموض الحادث، على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف وكيل الوزارة لشؤون للشرطة والانتقال الى محل الحادث واعادة جميع الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث حيث توفرت القناعة بأن الحادث جنائي وليس قضاء وقدر، حيث انتقل فريق العمل الى الطبيب العدلي المشرح ومناقشته حول الملاحظات المثبتة في تشريح الجثتين، وتبين تعرضهن الى اطلاق ناري في منطقة الرأس”.

واضافت الوكالة، انه “تم جمع المعلومات عن بقية افراد العائلة وتبين أن المتهم أبن المجنى عليها هو من مدمني ومتعاطي المخدرات واصبحت الشكوك تحوم حوله”، موضحة، انه “تم استحصال الموافقات القضائية واستدراجه والقبض عليه وبعد مواجهته بالادلة المتوفرة أنهار معترفاً بجريمته النكراء وقتل والدته وشقيقته واحراق الدار والجثتين لاخفاء معالم الجريمة تحت تأثير المخدرات بدافع السرقة”.

وبينت انه “تم الاستدلال على المسدس المستخدم في الجريمة والمال المسروق من والدته بعد اخفائه وضبطه اصولياً وقدره (واحد وستون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي) وقد تم تصديق اقواله قضائياً بالاعتراف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل والدته وشقيقته في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل والدته وشقيقته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).