2021/06/15 | 20:33 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فراغ دام لأشهر.. تكليف قائممقام جديد لقضاء الجبايش في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فراغ دام لأشهر.. تكليف قائممقام جديد لقضاء الجبايش في ذي قار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فراغ دام لأشهر.. تكليف قائممقام جديد لقضاء الجبايش في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).