إجرام بغداد تطيح بمتهم قتل والدته وشقيقته وحرق الدار!

2021/06/15 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على متهم قتل أمه وأخته وحرق الدار لإخفاء معالم الجريمة.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، أنه "بعد أن أحيلت الى مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في الثامن من شهر حزيران الجاري، الأوراق التحقيقية الخاصة بقضية احتراق دار واقعة ضمن منطقة الكفاح واحتراق ووفاة صاحبة الدار وابنتها ولغموض الحادث، على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف وكيل الوزارة لشؤون للشرطة والانتقال الى محل الحادث واعادة جميع الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث حيث توفرت القناعة بأن الحادث جنائي وليس قضاء وقدر، حيث انتقل فريق العمل الى الطبيب العدلي المشرح ومناقشته حول الملاحظات المثبتة في تشريح الجثتين، وتبين تعرضهن الى اطلاق ناري في منطقة الرأس".

وأضاف أنه "تم جمع المعلومات عن بقية افراد العائلة وتبين أن المتهم إبن المجنى عليها هو من مدمني ومتعاطي المخدرات واصبحت الشكوك تحوم حوله، تم استحصال الموافقات القضائية واستدراجه والقبض عليه وبعد مواجهته بالادلة المتوفرة أنهار معترفاً بجريمته النكراء وقتل والدته وشقيقته واحراق الدار والجثتين لاخفاء معالم الجريمة تحت تأثير المخدرات بدافع السرقة".

وتابع أنه "قد تم الاستدلال على المسدس المستخدم في الجريمة والمال المسروق من والدته بعد اخفائه وضبطه اصولياً وقدره (واحد وستون مليون وثمانمائة الف دينار عراقي) وقد تم تصديق اقواله قضائياً بالاعتراف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

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