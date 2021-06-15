2021/06/15 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ضرورة تقوية القطاع الخاص وتنويع الايرادات.

وقال قوباد طالباني في بيان: في اجتماعنا مع مدراء الكمارك في اقليم كوردستان اكدنا ضرورة تقوية القطاع الخاص وجعل عملية جمع الايرادات اكثر شفافية.

واضاف: بهذه الخطوات نستطيع تفعيل الحركة التجارية بشكل اكبر وزيادة الايرادات وتنويعها.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يؤكد ضرورة تقوية القطاع الخاص ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يؤكد ضرورة تقوية القطاع الخاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).