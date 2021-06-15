اعترافات تولستوي - عبله عبدالرحمن

2021/06/15 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبله_عبدالرحمن اثناء قراءة كتاب (اعترافات تولستوي) خطر ببالي مجموعة من الاسئلة: لماذا ساءت حياتنا ولم نحصد ثمار الكمال الذي سعى اليه العلماء والمفكرين آنذاك ! ولماذا بقي تساؤل تولستوي معلقا دون اجابة: كيف يمكن للفرد ان يعيش افضل مما هو عائش؟ هل كانت ادارة الدفة وما وصلنا اليه من سوء حال بأيدي امينة؟ في ما اعتقد: فأن هذا يلخص ويفسر بطريقة ما نظرية المؤامرة ويقينها في عقول معظمنا ممن لا حول لهم ولا قوة، واخشى ان ......





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