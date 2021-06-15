شاعر وقصيدة // قيس الجراح - ريتا عودة

2021/06/15 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة //مع الشاعر العراقي قيس الجراح ونسيجه الشعريّ الحرير//________________-1-أكتبْ يا هذا كي تنجوكلَ فضاضةِ هذا العالمأكتبْعن خيباتِ الأملِ الفاغرِ فاهَهُمذهولْأكتبْ كلَ صَفيرِ الأذنِفي وحَدتِكَ الصماءَ عن عُمرٍ أنتَ غريبٌ فيهحتى عنكَعن طفلٍ فيكَ تَفرّدَ في حُلمٍ مشغولْ أكتبْ عن سِفر اللامعقولْفي إِشهارِ العشقِبين القاتلِ والخنجر ......





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