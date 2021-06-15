2021/06/15 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن وثائق من وزارة العدل تسرد بالتفاصيل محاولات بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه بهدف الضغط على الوزارة للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة 2020.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة تكشف محاولات ترامب بالضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020 المركز الخبري الوطني.

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