روحاني: لا نية للجيش الإيراني بالاعتداء على دول الجوار

2021/06/15 | 20:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن جيش بلاده لا نية لها بالاعتداء على أي بلد.وقال روحاني، على هامش افتتاح عدد من مشاريع وزارة الدفاع الايرانية، إن قوات بلاده “سند للدول الجارة لإيران وليست ضدها”، مؤكدا أن بلاده تسعى لتقوية إمكانياتها النووية والجوية والفضائية والصاروخية، بحسب وكالة مهر.وأضاف “إيران لن تنوي […]

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