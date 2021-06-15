الدولار ينخفض من جديد امام الدينار العراقي

2021/06/15 | 20:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجل سعر صرف الدولار الاميركي انخفاضا جديدا، الثلاثاء، امام الدينار العراقي في بغداد.

وقال مراسل NRT عربية في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية، مساء اليوم (15 حزيران 2021) ان سعر ورقة المائة دولار انخفض عند الاقفال الى 149.350 دينارا، بعد ان كان قد سجل صباح اليوم 149.550 دينارا".

وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن عن بيع 213.380.579 مليون دولار خلال مزاده لبيع العملة اليوم، منها 191,830,597 مليون دولار لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، إعتمادات) و 21,550,000 مليون بصورة نقدية.

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