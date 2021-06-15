بمشاركة جامعات عراقية ..منصة أُريد الدوليّة تطلق المحفل العلمي الدولي الثامن

2021/06/15 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت منصة أريد الدولية أول منصة للباحثين باللغة العربية انطلاق المحفل العلمي الدولي الثامن إلكترونياً عبر موقع المنصة بمشاركة جامعات عراقية.

المحفل أقيم بمشاركة جامعات عراقية فضلا عن جامعات من دول عربية وعالمية، حيث جرى توقيع اتفاقيات بين منصة "أريد" وجامعات الموصل والفلوجة وسامراء.

وقال الدكتور سيف السويدي رئيس المنصة، والمشرف العام للمحفل في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "إنطلاق المحفل يليق بما وصلت إليه المنصة من تقدم وتطور"، متمنياً "التوفيق لكافة المشاركين للخروج بنتائج وتوصيات علمية تخدم الحركة العلمية للناطقين بالعربية".

وقدّم السويدي شكره لـ"كافة اللجان العاملة في المحفل مشيداً بالروح العالية والعمل الجماعي للفريق للخروج بمحفل نوعي ومميز".

وأشار إلى أنه "سيتم منح وسام "باحث ناشط في فعاليات منصة أريد العلمية للعام 2021" لمن يُحقق حضور كامل في فعاليات حفلي الافتتاح والختام"، داعياً "المهتمين والباحثين بالتسجيل والحضور لفعاليات المحفل لما يمثل من قيمة بحثية علمية شاملة".

هذا ويهدف المحفل إلى تطويرُ العلومِ والمعارفِ الإنسانيةِ المختلفةِ بما يحققُ التنميةَ الشاملةَ التي تهدفُ إلى تنميةِ الإنسانِ ورخائهِ، وإقامةُ برامجَ عِلميةٍ متعددةٍ في مكانٍ وزمانٍ مُوحّدين، تتيح أكبرَ قَدرٍ من الفائدةِ للمشاركين؛ من خلالِ تجاوزِ مُعّوِّقات المكانِ والزمانِ، ومُساعدتهم على توثيقِ إسهاماتِهم العلمية، واستثمارُ مشاركةِ كبارِ الخبراءِ في تقديمِ برامجَ علميةٍ تطويريةٍ.

يشار إلى أن منصة أريد تعتبر أول منصة ناطقة باللغة العربية وقد تجاوز عدد أعضائها لأكثر من 79 ألف باحث وعالم وخبير ناطق بالعربية.

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