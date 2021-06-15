اللامي : نريد ان نحافظ على عيش كريم للصحفيين وعوائلهم

2021/06/15 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي :" اننا نريد ان نحافظ على عيش كريم للصحفيين وعوائلهم ".وقال اللامي في تصريح متلفز :" ان المؤسسات الاعلامية تعاني من ضائقة مالية ، والصحافة الورقية في وضع مالي صعب للغاية ".واضاف :" على رؤساء المؤسسات الاعلامية توفير المردودات المالية لمنتسبي مؤسساتهم عند التعاقد معهم ".واشار اللامي الى :" ان هناك منظمات وهمية تعمل في الاعلام ، وقد اجرينا اتصالات عديدة بالجهات المعنية حول هذا الموضوع "./ انتهى

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