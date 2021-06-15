2021/06/15 | 20:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تمنياته بفوز منتخبنا الوطني، داعيًا الى اصلاح المفاصل الرياضية اجمع.وقال في تغريدة : "نحن إذ نتمنى لمنتخبنا الوطني في مباراته اليوم كل النجاح، فاننا نؤكد على إصلاح المفاصل الرياضية أجمع في عراقنا الحبيب وإبعاد الفاسدين.ونؤكد عدم وجود من يمثلنا في هذه المفاصل على الإطلاق في كل أفعالهم سوى اللجنة المشكلة من قبلنا مؤخراً..وهي أيضاً اقتربت نهاية صلاحياتها مشكورة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً: نتمنى فوز منتخبنا الوطني ونؤكد على اصلاح المفاصل الرياضية أجمع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر مغرداً: نتمنى فوز منتخبنا الوطني ونؤكد على اصلاح المفاصل الرياضية أجمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).