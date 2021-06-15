2021/06/15 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على متهم قتل أمه وأخته وحرق الدار لإخفاء معالم الجريمة. وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعد أن أحيلت الى مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في الثامن من شهر حزيران الجاري، الأوراق التحقيقية الخاصة بقضية احتراق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم قتل أمه وأخته وحرق الدار لإخفاء معالم الجريمة first appeared on النور نيوز.

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