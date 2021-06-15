الجزائر.. جبهة التحرير الوطني تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

2021/06/15 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز حزب جبهة التحرير الوطني، بأغلبية مقاعد البرلمان الجزائري، إثر الانتخابات التي جرت في 12 من يونيو الجاري.

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