بارزاني يعلن الاتفاق مع الكاظمي على إرسال مستحقات الإقليم من الموازنة بأثر رجعي

2021/06/15 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021.

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وذكر بارزاني في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (15 حزيران 2021)، انه "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".

‏واكد بارازني "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

وبحسب التدوينة ذكر بارزاني انه "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

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